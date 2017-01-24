Скифское золото и Бедийская чаша: культура и политика

Бадрак Авидзба, Sputnik

Заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахия и директор Национального музея Южной Осетии Мераб Зассеев говорили о необходимости усиления работ по сохранению культурных ценностей в республиках, обсудили проблему развития музейных комплексов двух стран и рассказали о роли музеев в сохранении культурно-исторического наследия народов.

Культурные ценности и политика

Памятники культуры должны быть отделены от политики, сказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия, комментируя ситуацию, связанную с вывезенным из Крыма "скифским золотом", во время телемоста Цхинвал-Сухум во вторник 24 января.

© Sputnik. Владимир Бегунов Минкультуры определит особо ценные памятники Абхазии

"Крым был частью Украины, "скифское золото" в рамках международного культурного сотрудничества было перевезено в Амстердам, потом Крым отделился от Украины. Возникла дилемма. Куда возвращать золото?" — задался вопросом Кобахия.

Он напомнил, что есть Венецианская хартия, которая четко обозначает нормы в отношении культурного наследия.

"Когда дело касается объектов культурного наследия, нужно руководствоваться Венецианской хартией, которая соответствует моему пониманию того, как надо относиться к этим ценностям. Статья 7 Венецианской хартии гласит, что памятник не отделим от истории, свидетелем которого он является, и от окружающей среды, где он расположен, следовательно, перемещение самого памятника не должно допускаться. История "скифского золота" связана не с Киевом, не с Белгородом и не с Москвой, она связана с Крымом", — сказал Батал Кобахия.

Государства формируются в течение долгих веков, меняют свои статусы, разделяются, происходят войны, случается утечка культурных ценностей, констатировал он.

"Есть специальные нормы ЮНЕСКО, которые регулируют и это. Вы знаете, был целый процесс, связанный с реституцией культурных ценностей, перемещенных во время Второй мировой войны, но потом возникла другая проблема в связи с распадом СССР. Возникла проблема реституции: кто же собственник, кто же несет ответственность", — подчеркнул Кобахия.

Заместитель министра культуры Абхазии отметил, что и у Абхазии, и у Южной Осетии есть вопросы, связанные с реституцией культурных ценностей, перемещенных во время СССР и во время военных конфликтов.

"В период, когда был Советский Союз, мы были в рамках одного государства, тогда было очень много перемещений культурных ценностей, и во время вооруженных конфликтов. Идет Женевский процесс, в котором участвуют Абхазия, Южная Осетия, Россия и Грузия при посредничестве международных структур", — сказал он.

Кобахия назвал парадоксальным то, что, когда идет Женевский процесс, когда речь идет о культурном наследии, представители международных структур требуют от сторон не политизировать вопрос и рассматривать его как гуманитарную составляющую.

"Но, когда они принимают решение в отношении реституции, уходят от гуманитарной составляющей и принимают политическую сторону", — сказал он.

О Бедийской чаше © Sputnik / Илона Хварцкия Sputnik Абхазия отмечен за поддержку культурного наследия страны

Батал Кобахия напомнил, что ценный исторический артефакт "Бедийская чаша" в 1947 году была перевезена из Абхазского музея в Тбилиси.

"Это было сделано в целях якобы ее безопасности. Это святыня, которая принадлежит Абхазии, народу Абхазии", — сказал Кобахия.

Директор Национального музея Южной Осетии Мераб Зассеев считает, что музейные предметы, принадлежащие Крымскому музею необходимо вернуть.

"Вопрос не должен стоять о том, куда возвращать золото, его нужно вернуть туда, откуда оно было вывезено. Политической составляющей в этой ситуации не должно быть. Здесь я просматриваю совершенно однозначное попирание всех моральных норм и приверженность западного сообщества во всех вопросах делать все против того, что связано с Россией", — отметил Зассеев.

Батал Кобахия пригласил Мераба Зассеева на празднование в честь столетия Абхазского государственного музея, которое состоится в мае 2017 года.

Коллекция "скифского золота", насчитывающая около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать коллекцию.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, где хранится золото, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть "скифское золото" из Нидерландов в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре впервые рассмотрел дело, а 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву.



