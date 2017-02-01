Мэрия Сухума о последствиях снегопада: осталось очистить тротуары

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Обледенение тротуаров стало единственной оставшейся проблемой ликвидации последствий снегопада, сказал на пресс-конференции в Sputnik заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия.

"Можно сказать, что острая фаза снегопада и устранения его последствий пройдена. На сегодня единственная проблема – это устранение обледенения с тротуаров. Имеющимися силами и средствами пытаемся справиться, перебрасываем людей с одного участка работы на другой. На проезжей части ситуация стабилизировалась, и рабочие займутся расчисткой тротуаров. Это в первую очередь социальные объекты: школы, детсады, административные объекты", — отметил Кварчия.

По словам замглавы столичной администрации, в дни непогоды все коммунальные службы работали в усиленном режиме. Они занимались очисткой и подсыпкой дорожного полотна на опасных участках.

"Работа оперативного штаба налажена. У нас был учтен опыт, приобретенный в результате летнего стихийного бедствия, когда было наводнение. Все сотрудники знали свои функциональные обязанности и участки работы. Нельзя сказать, что было идеально, но, тем не менее, количество аварий в энергосетях было минимизировано. Те аварии, которые происходили, оперативно устранялись", — подчеркнул Леон Кварчия.

На пресс-конференции, посвященной последствиям снегопада, начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба сказал, что удалось также избежать в столице серьезных дорожно-транспортных происшествий.

"Сами водители стали более аккуратно ездить. Кто вовсе не умеет ездить в данных погодных условиях, воздержались от поездок. Это хорошо сказалось на ситуации, не было ни одного серьезного ДТП", — отметил Ахуба.

Замглавы администрации столицы Леон Кварчия сказал, что в среду с утра на все три линии вышло шесть троллейбусов, почти в полной мере заработал и другой общественный транспорт. Говоря о зеленых насаждениях, он пояснил, что в преддверии зимы коммунальными службами были проведены профилактически работы по выявлению деревьев, которые были предрасположены к падениям и с высохшими ветками. Поэтому, объяснил он, в ходе снегопада пострадало около пяти деревьев.

Старший агроном при администрации города Сухум Гоча Джинджолия сказал, отвечая на вопросы журналистов, что морозов "боится" только пальма.

"Хвойные деревья, листопадные, вечнозеленые и кустарники особо мороза не боятся. У пальм слегка подмерзают нижние ветки. Но мы их восстанавливаем, делая весной санитарную обрезку", — подчеркнул Джинджолия.

Коммунальщики столицы обратились к жителям и предпринимателям столицы с просьбой принять участие в устранении последствий снегопада перед своими домами и объектами.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до утра понедельника. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии с 31 января по 2 февраля были отменены.