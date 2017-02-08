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Государственный русский театр драмы

Пресс-конференция об открытии второй половины 36 сезона в РУСДРАМе

© Sputnik. Томас Тхайцук
Пресс-центр
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08.02.2017 в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об открытии второй половины 36 сезона в Государственном Русском театре драмы Республики Абхазия.

Участники:

директор Государственного Русского театра драмы  Ираклий Хинтба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции под анонсом на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или, направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.


Теги:
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