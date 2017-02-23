Эмма Гамисония: референдум в Арцахе проходил очень демократично

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Референдум в Арцахе проходил очень демократично, сказала руководитель абхазской делегации наблюдателей, вице-спикер Парламента Абхазии Эмма Гамисония на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в четверг 23 февраля.

Изменения в Конституции Нагорного Карабаха предполагают переход от парламентско-президентской республики к президентской и переименованию республики в историческое название – Арцах.

"Конечно, наша миссия как наблюдателей была в том, чтобы следить за законным проведением референдума. По результатам выборов, 77% избирателей приняли участие, 85% из них проголосовали за внесения изменений в Конституцию, против – 15%", — добавила она.

Абхазская делегация была на семи участках, расположенных в разных районах республики, сообщила Гамисония.

"Чувствовалось демократичное отношение народа. В ходе нашего общения с людьми они говорили о том, что им нужны мир и стабильность", — сказала Гамисония.

По словам главы абхазской делегации наблюдателей, над новым проектом Конституции работа шла с 2012 года.

"В Арцахе прошел уже третий референдум, начиная с 1988 года, и каждый из них выполнял свою миссию. В новом проекте Конституции 175 статьей, состоит из 12 глав", — сказала она.

В ходе поездки абхазская делегация встречалась с президентом Республики Арцах, с председателем Национального Собрания, с министром иностранных дел.

За референдумом в Арцахе наблюдали более ста представителей из многих стран мира, присутствовали наблюдатели из Европарламента, сообщила Гамисония.

Говоря о переименовании Нагорного Карабаха на историческое название Арцах, Эмма Гамисония отметила, что такое решение жителей было основано на желании вернуть первоначальное название республики.

В новой Конституции будет закреплено название "Республика Арцах", наравне с ним будет использоваться и "Нагорно-Карабахская республика".