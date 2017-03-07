Молодежный театр Абхазии предложит новую версию "Кроликов и удавов"

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Молодежный театр представит публике спектакль "Кролики и удавы" в постановке Народной артистки Абхазии Софы Агумаа, сказал на пресс-конференции в Sputnik директор Молодежного театра Аслан Еник.

"На подготовку спектакля ушло более двух месяцев. К премьере мы готовимся тщательно. Актеры спектакля работают на износ, с большим удовольствием. Масштаб спектакля будет крупнее, чем масштаб предыдущих зрелищ", — отметил Аслан Еник.

По словам директора, спектакль по повести "Кролики и удавы" Софа Агумаа ставила несколько лет назад для выпускников факультета по актерскому мастерству филологического факультета Абхазского государственного университета.

"Предыдущая версия рассказывала историю Задумавшегося, а новая трактовка охватывает весь сюжет произведения. Спектакль будет длиться около двух часов. Признаюсь, философия Искандера мне близка. Сюжет произведения имеет свою актуальность во все времена", — сказала Народная артистка Софа Агумаа.

Повесть "Кролики и удавы" на абхазский язык перевела Софа Агумаа. По ее словам, это было несложно, но ответственно.

"Искандер звучит на абхазском языке очень легко. Сама тема повести —власть, демократия, тема предательства – вечная тема. В нашем случае эту тему преподносим интересно, с меняющимися образами. В каждом персонаже любой человек может найти себя, ведь в жизни все мы, как кролики и удавы", — отметила режиссер.

Софа Агумаа выразила надежду, что сценография спектакля, музыкальное сопровождение и актерская игра не оставят никого равнодушными. История, как и задумывала режиссер, получится понятной для всех.

Увидеть постановку в Абхазском драмтеатре можно будет 8 и 9 марта в 18:30.

Государственный молодежный театр Абхазии был основан в 2014 году и сформирован из выпускников факультета по актерскому мастерству филологического факультета Абхазского государственного университета.



