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Урна на избирательном участке

Пресс-конференция о промежуточных итогах наблюдения за выборами

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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12 марта в 17:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о промежуточных итогах миссии по наблюдению за выборами в Народное Собрание Республики Абхазия.

Участники:  

Член ЦИК Российской Федерации Лихачев Василий Николаевич,

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Затулин Константин Федорович,

Председатель комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по конституционному законодательству и государственному строительству Бидевка Владимир Анатольевич

Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Кравченко Елена Валериевна.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook, или направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



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