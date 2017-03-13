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Пресс-конференция о концерте "Блюз от Чикаго до Сухума"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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13 марта в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная концерту "Блюз от Чикаго до Сухума"

Участник: солист группы Red Rocks Микаа Эрик.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции под анонсом на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 




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