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Павильон международного информационного бренда Спутник. Архивное фото.

Пресс-конференция об участии Абхазии в выставке MITT 2017

© Sputnik. Алексей Даничев
Пресс-центр
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17 марта в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об участии делегации Абхазии в  выставке MITT 2017 "Путешествия и туризм".

Участники:

Астамыр Ахба, заместитель министра по курортам и туризму

Калягина Анна, президент Cоюза туризма Абхазии

Инара Даурова, начальник управления по туризму ТПП Республики Абхазия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 



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