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Жители Абхазии с гражданством РФ получат медпомощь в любом регионе

© Fotolia/ VILevi
Пресс-центр
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Брифинг с министром здравоохранения Абхазии Андзором Гоовом о предстоящем подписании договора между Абхазией и Россией об обязательном медицинском страховании жителей республики, обладающих российским гражданством, прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия в среду 29 марта.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik, Бадри Есиава. По закону Российской Федерации каждый ее гражданин имеет право лечиться там, где он захочет, сказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции по обязательному медицинскому страхованию в среду 29 марта.

"Если больному не могут оказать необходимую медпомощь в Краснодарском крае, то департамент здравоохранения этого региона России направит пациента в соответствующее учреждение, где эта помощь может быть оказана. Закон РФ позволяет каждому ее гражданину лечиться там, где он захочет, на всей ее территории", — отметил Гоов. 

Министр добавил, что жители Абхазии, у которых есть российское гражданство и которым понадобилась медицинская помощь во время пребывания на территории России, она будет оказана в экстренном порядке по полису обязательного медицинского страхования. 

Андзор Гоов рассказал, что уже обозначено общее количество людей, на которых распространяется ОМС. В Абхазии их почти 190 тысяч человек, не считая детей до 14 лет. Договор находится на утверждении правительства России, который, по его мнению, будет утвержден в течение ближайших двух недель. Подписание запланировано в Сухуме.

"Страхованием жителей Абхазии с российским гражданством будут заниматься две компании – это "Росгосстрах" и "АльфаСтрахование". Пункты выдачи полисов в Абхазии будут расположены в Гагре, Гудауте, Сухуме, Очамчыре и Ткуарчале, а жители Галского района могут обращаться в Очамчыру", — сказал Гоов. 

Жители Абхазии, у которых нет российского гражданства, не будут обделены государством после введения полиса обязательного медицинского страхования. На их лечение за пределами страны, как и прежде, Министерством здравоохранения Абхазии будут выделяться деньги. В среднем, эта сумма составляет от 80 до 90 миллионов рублей в год.  

По предварительным подсчетам Минздрава, страховой полис сэкономит для бюджета государства примерно 140-150 миллионов рублей, так как всю финансовую нагрузку по лечению граждан Абхазии и РФ берет на себя российское здравоохранение. 


Теги:
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