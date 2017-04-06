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Пресс-конференция о проведении "Тотального диктанта" в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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Темы:
"Тотальный диктант" 2017 (7)
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6 апреля в 12:00  в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция о проведении "Тотального диктанта" в Абхазии.

Участники:  

Руководитель русского культурного центра и сотрудник представительства "Россотрудничества" Каюн Наталья Васильевна;

Руководитель общественной организации "Апсны-Русь" Леонова Татьяна Владимировна;

Диктующий, советник-посланник Посольства Российской Федерации в Абхазии Ясносокирский Юрий Анатольевич.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году в акции приняли участие 146 тысяч человек по всему миру.  

Информационным партнером "Тотального диктанта" в 2017 году стало информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.

Темы:
"Тотальный диктант" 2017 (7)


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