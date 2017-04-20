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Пресс-конференция о соревновании по преодолению бездорожья

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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20 апреля в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция о проведении в городе Очамчыра 22 и 23 апреля  трофи-марафона "Тропа Буйвола" — открытого соревнования по преодолению бездорожья на внедорожниках.

Участники:  

Организаторы соревнования Сергей Никитченко и Роланд Адлейба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 



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