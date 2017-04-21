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Павильон международного информационного бренда Спутник. Архивное фото.

Пресс-конференция о мероприятиях ко дню памяти жертв геноцида армян

© Sputnik. Алексей Даничев
Пресс-центр
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21 апреля в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о планируемых в Абхазии  мероприятиях ко дню памяти жертв геноцида армян.

В пресс-конференции примут участие:

глава армянской диаспоры в Абхазии Трапизонян Галуст Парнакович;

глава армянской диаспоры Гагрского района, член Общественной палаты Республики Абхазия  Миносян Хачик Тигранович.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 



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