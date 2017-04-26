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Пресс-конференция об участии команды из Абхазии в Чемпионате Азии по кекусинкай

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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26 апреля в 14:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об участии команды из Абхазии в первом открытом Чемпионате Азии по кекусинкай каратэ (Астана, Казахстан).

Участники:  

Виталий Читанава – президент Федерации кекусинкай каратэ Абхазии;

Наур Аджинджал — серебряный призер первого  открытого Чемпионата Азии по кекусинкай каратэ;

Зураб Мурадян – судья первого открытого Чемпионата Азии по кекусинкай каратэ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 




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