Видеомост Москва-Сухум-Минск о финале "Ты супер!"

22 мая в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва-Сухум-Минск в преддверии грандиозного финала международного детского вокального конкурса телеканала НТВ "Ты супер!", который состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 мая.

Участники:

Москва:

— генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур ВАЙНШТЕЙН;

— ведущий шоу "Ты супер!" Вадим ТАКМЕНЕВ;

— заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Елена ЧЕПУРНЫХ;

— члены жюри конкурса: Виктор ДРОБЫШ, ЁЛКА, Стас ПЬЕХА, Маргарита СУХАНКИНА.

— Валерия АДЛЕЙБА и другие финалисты конкурса.

Сухум:

— Руководитель Sputnik Абхазия Руслан БГАНБА;

— Отец Валерии Ахра АДЛЕЙБА;

— Учитель музыки Очамчырской школы-интерната Лиана ЦВИЖБА.

Минск:

— Продюсер Sputnik Беларусь Павел АНТОНОВ;

— Шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся ЛУЧАНИНОВА.

"Ты супер!" – уникальный музыкальный проект, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки Российской Федерации дети с непростой судьбой смогли показать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на май 2017 года.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.