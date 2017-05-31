Привет из Ялты: Лера Адлейба тоскует по брату и родине

Sputnik, Бадри Есиава.

К 11 часам дня в пресс-центре Sputnik Абхазия в предвкушении увидеть восходящую звезду Валерию Адлейба пришли журналисты и съемочные группы местных телеканалов.

Предполагалось, что к видеомосту подключатся и коллеги из Белоруссии вместе с финалисткой конкурса "Ты супер!" Дарьей Черновой, но по техническим причинам сделать это не удалось.

Валерия подключилась к пресс-центру в Сухуме из Ялты через Skype. Связь была плохая, картинка низкого качества. А на фоне обрывков фраз иногда слышались звонкие и протяжные крики павлинов. Видимо, все происходило в парке ялтинской гостиницы, которая стала базой для участников конкурса "Детская Новая Волна".

"Привет всем!" — прокричали в один голос Валерия Адлейба и сопровождающая юную певицу продюсер Sputnik Абхазия Амина Лазба.

Пресс-секретарь Sputnik Абхазия Милана Возба попросила Леру поделиться своими эмоциями и чувствами, которые она испытывает после победы в конкурсе. Не с первого раза, но вопрос пробился через помехи.

"Я очень рада, что победила в этом конкурсе. На следующий день после этого мы полетели в Крым и поселились в гостинице. Тут очень интересно, красиво, и мне очень здесь нравится. Успела подружиться с ребятами, которые выступали на детской "Новой волне" в прошлых сезонах", — сказала Валерия.

© Sputnik. Евгения Новоженина Шесть минут с Валерией: готовится к новому и скучает по старому

Леру в Ялте приняли как настоящую звезду. Все с ней фотографировались, поздравляли и брали автографы. Отвечая на вопросы журналистов, маленькая звездочка призналась, что участие в проекте "Ты супер!" многому ее научило, она выросла в профессиональном плане и стала увереннее.

Находясь вдали от Абхазии, больше всего, по словам Леры, она скучает по своему младшему брату и родине.

Учитывая то, что российский композитор Виктор Дробыш пригласил Валерию Адлейба в свой продюсерский центр, журналистов волновал вопрос, где продолжит учебу молодая вокалистка.

Лера ответила, что в первую очередь ей хочется приехать домой и хорошенько отдохнуть, но, если у нее будет возможность вернуться в Москву и там начать свой новый учебный год, она к этому готова.

Самое главное сейчас – это выступление на "Детской Новой Волне" в Ялте, к которому Валерия усердно готовится.

Валерия Адлейба – 12-летняя вокалистка из Абхазии победила в конкурсе на канале НТВ "Ты супер!". Финал телевизионного проекта прошел на сцене Кремлевского дворца в Москве 26 мая.

Российский музыкант и продюсер Игорь Крутой вручил Валерии Адлейба сертификат, который дает ей право принять участие в финале международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна 2017".

Из 100 претендентов в финальную часть конкурса были отобраны 11 юных конкурсантов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Финал пройдет с 31 мая по 1 июня в Ялте.



