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Финал Ты супер!

Первая пресс-конференция Валерии Адлейба

© Sputnik. Евгения Новоженина
Пресс-центр
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3 июня в 9:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция победительницы музыкального проекта "Ты супер!" Валерии Адлейба.

Участники:  

Победительница музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба;

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5ый этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook, или направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com




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