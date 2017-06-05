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Видеомост с "Послами доброй воли Абхазии "

© Sputnik. Илона Хварцкия
Пресс-центр
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В Москве создается благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии", которое консолидирует представителей абхазской диаспоры России и молодое поколение Абхазии. Деятельность движения будет направлена на развитие идеи благотворительности в Абхазии, реализацию гуманитарных проектов в различных сферах, таких как здравоохранение, образование и спорт.

Учредительный Съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" состоится 5 июня в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. В ходе мероприятия участникам движения будут вручены медали "Послов доброй воли". Каждый посол займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты.

В рамках мероприятия состоится видеомост со студией "Sputnik Абхазия", где в Сухуме соберутся представители благотворительных фондов Абхазии для обсуждения приоритетов дальнейшей работы движения. 

Видеомост состоится в пресс-центре Sputnik Абхазия 5 июня в 12:00.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com



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