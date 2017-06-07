Анонс первой акции послов доброй воли Абхазии

7 июня в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия анонсируется первая акция нового благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии». Также состоится вручение медалей "Посол доброй воли Абхазии" Тенгизу Тарба, Камме Гопия, Илоне Ардзинба.

Участники:

Посол доброй воли Абхазии, директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба;

Посол доброй воли Абхазии, исполнительный директор благотворительной общественной организации «Киараз» Камма Гопия,

Посол доброй воли Абхазии, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Илона Ардзинба;

Посол доброй воли Абхазии, заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Кан Тания;

Посол доброй воли Абхазии, научный деятель Эдгар Гвазава.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.