Пресс-конференция Сергея Жилина

23 июня в 13:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция Заслуженного артиста России Сергея Жилина о концертах "Фонографа-джаз-бэнд" в Абхазии.

Участники:

Заслуженный артист России Сергей Жилин

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



