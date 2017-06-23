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Пианист Сергей Жилин

Пресс-конференция Сергея Жилина

© Sputnik. Евгений Одиноков
Пресс-центр
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23 июня в 13:30  в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция Заслуженного артиста России Сергея Жилина о концертах "Фонографа-джаз-бэнд" в Абхазии.

Участники:  

Заслуженный артист России Сергей Жилин

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 




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