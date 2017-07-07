Пресс-конференция с главами МИД РА и РЮО

7 июля в 18:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с главами внешнеполитических ведомств Республики Абхазия и Республики Южная Осетия о результатах визита делегации Южной Осетии в Абхазию.
В видео-мосте Сухум- Цхинвал примут участие:
Сухум:
Министр иностранных дел Республики Абхазия Кове Даур Вадимович;
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Медоев Дмитрий Николаевич.
Цхинвал:
Представители СМИ Южной Осетии.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5ый этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook, или направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.