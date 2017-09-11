Пресс-конференция о фестивале "Органные вечера в Пицунде"

11 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о V юбилейном международном фестивале «Органные вечера в Пицунде»

Участники:

Народная артистка Абхазии, организатор фестиваля — Марина Шамба;

Солист Абхазской государственной филармонии — Лука Гаделия;

Директор Государственной хоровой капеллы Абхазии — Нодар Чанба.

Торжественное открытие фестиваля состоится 12 сентября в 20:00. В концерте примут участие: Народная артистка Абхазии Марина Шамба (орган), лауреат международных конкурсов, солист Абхазской государственной филармонии Лука Гаделия (орган), доцент кафедры органа и клавесина Московской консерватории, Заслуженный артист России Алексей Семенов (орган), Заслуженный деятель культуры Алтая, Заслуженный деятель искусств России Сергей Будкеев (орган), Народный артист России Владимир Хомяков (орган), солистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба (сопрано), солистка Государственного камерного оркестра Елена Хагба (арфа).

В рамках фестиваля пройдут концерты с участием ведущих органистов Абхазии, России, Германии, Австрии, а также Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна, Государственной хоровой капеллы Абхазии под управлением Народной артистки Абхазии Норы Аджинджал, Сочинского симфонического оркестра — дирижер Народный артист Абхазии Нодар Чанба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.