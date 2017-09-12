12 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о гастролях Абхазской государственной хоровой капеллы.

Государственная хоровая капелла Абхазии выступила с концертной программой в Москве и Твери в рамках Культурного сезона "Россия-Абхазия 2017".

6 сентября в Камерном зале Дома музыки в Москве, 7 сентября в Тверской областной филармонии в рамках Культурного сезона "Россия-Абхазия 2017" прошли концерты Государственной хоровой капеллы Абхазии.

В программе были абхазские и русские народные песни, духовная музыка, произведения абхазских и зарубежных композиторов.

Участники:

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии — Эльвира Арсалия;

Директор Государственной хоровой капеллы Абхазии — Нодар Чанба;

Художественный руководитель и дирижер Государственной хоровой капеллы Абхазии — Нора Аджинджал.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.