13 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится презентация проектов программы "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы".

О том, как осуществляется программа, о промежуточных итогах ее реализации и перспективах расскажут:

Руководитель программы, ученый, доктор технических наук, почетный член Академии наук Абхазии, президент автономной некоммерческой организации "Алашара" Мусса Экзеков.

Заместитель руководителя программы и руководитель направления "Полевые исследования", президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа;

Руководитель направления по развитию языков Вячеслав Чирикба;

Руководитель направления по архивным материалам Руслан Кармов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.