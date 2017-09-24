Презентация романа Алексея Гогуа "Асду"

25 сентября в 17.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Москва, посвященный презентации романа "Асду" ("Большой снег") народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Мероприятие проходит под эгидой благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".
Участники видеомоста в пресс-центре Sputnik Абхазия:
– народный писатель Абхазии Алексей Гогуа
– директор Абхазского государственного издательства Даур Начкебия;
– главный редактор журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа;
Участники видеомоста в Москве:
– посол Абхазии в РФ Игорь Ахба;
– председатель правления Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба;
– заместитель главы МИД Абхазии Кан Тания;
– торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц;
– общественно-политический деятель Тарас Шамба;
– оперная певица Алиса Гицба;
– председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу;
– писатель, художник Владимир Делба;
– литературовед Вячеслав Бигвава.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.