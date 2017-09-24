17:00 24 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Алексей Гогуа

Презентация романа Алексея Гогуа "Асду"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
9 0 0

25 сентября в 17.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Москва, посвященный презентации романа "Асду" ("Большой снег") народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Мероприятие проходит под эгидой благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии". 

Участники видеомоста в пресс-центре Sputnik Абхазия:

– народный писатель Абхазии Алексей Гогуа  

– директор Абхазского государственного издательства Даур Начкебия;

– главный редактор журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа;

Участники видеомоста в Москве:

– посол Абхазии в РФ Игорь Ахба;

– председатель правления Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба;

– заместитель главы МИД Абхазии Кан Тания; 

– торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц;

– общественно-политический деятель Тарас Шамба;

– оперная певица Алиса Гицба;

– председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу;

– писатель, художник Владимир Делба;

– литературовед Вячеслав Бигвава.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Аэропорт Алматы
    Удар на миллион

    Суд приговорил к штрафу в размере более 1,1 миллиона тенге гражданина России, который ударил полицейского в аэропорту Алматы.

  • Люди у памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в центре Москвы. Архивное фото
    Три дня до Бишкека

    С 29 сентября открывается автобусный рейс из Москвы до Бишкека: автобусы будут отправляться два раза в неделю с московского автовокзала "Южные ворота".

  • Фура на таможне, архивное фото
    "Невероятные цифры"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал увеличение на треть транзита грузов и пассажиров через территорию республики.

  • Флаги Латвии и Литвы
    Балтийская награда

    Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Приграничное сотрудничество

    Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.

  • Президент Молдовы Игорь Додон посетил учения полигон в Бульбоака
    Огненный щит

    Президент Молдовы Игорь Додон посетил военные учения "Огненный щит – 2017", проходящие на военной базе под Кишиневом.

  • Полиция производит проверку, архивное фото
    Не должно повториться

    Дипломаты России и Таджикистана обсудили массовую стычку с участием мигрантов у ТЦ "Москва" и меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

  • Рукопожатие
    Прочертили границу

    Парламент Кыргызстана в первом чтении принял законопроект о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном.

  • Весы Фемиды, наручники и судейский молоток
    10 лет за поджог

    В Эстонии беженца из Сирии, который приехал по системе обязательных квот ЕС, приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог жены.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Граффити
Сырдон, скифы и другие: декорация стен Цхинвала
В Армении приготовили десятиметровый ролл
В Армении приготовили десятиметровый ролл
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia