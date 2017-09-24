Презентация романа Алексея Гогуа "Асду"

25 сентября в 17.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Москва, посвященный презентации романа "Асду" ("Большой снег") народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Мероприятие проходит под эгидой благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".

Участники видеомоста в пресс-центре Sputnik Абхазия:

– народный писатель Абхазии Алексей Гогуа

– директор Абхазского государственного издательства Даур Начкебия;

– главный редактор журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа;

Участники видеомоста в Москве:

– посол Абхазии в РФ Игорь Ахба;

– председатель правления Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба;

– заместитель главы МИД Абхазии Кан Тания;

– торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц;

– общественно-политический деятель Тарас Шамба;

– оперная певица Алиса Гицба;

– председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу;

– писатель, художник Владимир Делба;

– литературовед Вячеслав Бигвава.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.