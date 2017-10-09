18:12 09 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-центр

Пресс-конференция об участии Абхазии в выставке "Золотая осень 2017"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
2 0 0

10 октября в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об участии делегации Абхазии в выставке "Золотая осень 2017". Абхазия стала единственной из зарубежных стран, которая удостоилась высшей награды выставки.

Участники:  

Призер выставки Камилла Квициния;

Призер выставки Даур Тугуш. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Логотип телеканала Russia Today, архивное фото
    RT минус Казахстан

    Телеканал Russia Today, а также ряд иностранных каналов, включая Bloomberg, больше не будут транслироваться на территории Казахстана.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Я остаюсь!

    Президент Кыргызстана отменил визит в Сочи на встречу лидеров ЕАЭС и СНГ из-за угрозы массовых беспорядков на предстоящих выборах главы государства.

  • Главы Минобороны Беларуси и Азербайджана Андрей Равков и Закир Гасанов
    Оружейный визит

    Расширение взаимодействия в военно-технической сфере обсуждается в ходе визита в Беларусь министра обороны Азербайджана.

  • Московский Кремль
    Что в имени тебе моем?

    Владелец предприятия, выпускающего «Пельмени путинские», рассказал, какое отношение имеет к президенту Российской Федерации.

  • Судья выносит решение, архивное фото
    Отпустили с миром

    Российский пограничник Руслан Перегуда признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Литвы, но отпущен на свободу.

  • Символ НАТО в Брюсселе
    Приднестровский диалог

    НАТО попытается восстановить конструктивный диалог с Москвой после Парламентской ассамблеи альянса в Румынии, считают эксперты.

  • Сотрудник МЧС России, архивное фото
    Пусть меня научат

    МЧС России организовало пятидневные курсы для коллег из Таджикистана по теме «Войска гражданской обороны и использование сил и средств в мирное время».

  • Телефон
    Говорите, ну!

    АО «Узбектелеком» вдвое повышает стоимость минуты разговора для звонков в Россию, Беларусь, Молдову и на Украину.

  • Недвижимость
    Не жилец!

    По данным сразу нескольких бюро недвижимости, в сентябре в Таллинне не было куплено ни одной квартиры в новых домах.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздник урожая в Лыхны
Танцы и изящные тосты: праздник молодого вина в Лыхны
Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны
Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны
Виноград - польза и вред
Польза и вред винограда

Соцсети

Sputnikabkhazia