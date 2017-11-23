03:03 24 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
В офисе Sputnik Абхазия.

Пресс-конференция об акции Ассоциации женщин Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
6 0 0

24 ноября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об акции Ассоциации женщин Абхазии "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей".

25 ноября, в Международный день борьбы против насилия в отношении женщин, стартует глобальная кампания "16 дней против гендерного насилия", которая продлится до 10 декабря — Международного  дня прав человека.

Об истории, целях, задачах и планируемых в рамках данной акции мероприятиях в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Представитель Ассоциации женщин Абхазии Алена Кувичко;

Психолог Анжела Ладария.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • День мужества и народного единства
    Новая история осетин

    Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.

  • Хлеб, испеченный в тандыре, архивное фото
    И зрелищ!

    Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.

  • Офицеры МЧС Армении
    Я русский бы выучил…

    Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.

  • Банкнота номиналом 500 тенге
    Не по Чехову

    Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии.

  • Памятник Ленина на главной площади города Ош. Архивное фото
    "Застава" Ильича

    Почти 67 процентов опрошенных кыргызстанцев негативно относятся к сносу и разрушению памятников Владимиру Ленину.

  • Значок Биткоина
    Лидер блокчейна

    Беларусь может стать "новой Швейцарией" в технологии блокчейн, заявил основатель Blockchain Tech Corp. и Bitcoin Center NYC Ник Спэнос.

  • Экран радиолокатора
    Датский перехват

    Дания планирует построить на острове Борнхольм в Балтийском море башню для сбора разведданных о России.

  • Литовская армия на учениях, архивное фото
    Хмурый армейский праздник

    Реальное положение дел в литовской армии выглядит не так воодушевляюще, как торжества, организованные по случаю Дня воинов.

  • Укроп на таможне
    Укропная мафия

    Молдавские инспекторы санитарного контроля не пусти в страну 18 тонн импортированного из Узбекистана укропа, расфасованного в коробки из-под сигарет.

  • Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото
    Их патент

    В Подмосковье с 1января 2018 года подорожает патент для мигрантов – соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы.

  • Улугбекхон Максумов
    Броня крепка

    Владелец и руководитель крупнейшего в Дубае предприятия по производству бронированных автомобилей готов сделать машину для президента Узбекистана.

  • Фигуры в виде талисманов зимних Олимпийских игр 2018 года
    Россия должна быть!

    Спортсмены из Эстонии и Латвии считают, что интерес к Олимпийским играм существенно упадет, если Россия не будет в них участвовать.

  • День мужества и народного единства
    Новая история осетин

    Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.

  • Хлеб, испеченный в тандыре, архивное фото
    И зрелищ!

    Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.

  • Офицеры МЧС Армении
    Я русский бы выучил…

    Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Памяти Дмитрия Хворостовского
Путин уронил стул, на котором сидел Реджеп Тайип Эрдоган
Путин уронил стул, на котором сидел Реджеп Тайип Эрдоган
Хурма
Говорит и показывает хурма

Соцсети

Sputnikabkhazia