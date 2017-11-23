24 ноября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об акции Ассоциации женщин Абхазии "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей".

25 ноября, в Международный день борьбы против насилия в отношении женщин, стартует глобальная кампания "16 дней против гендерного насилия", которая продлится до 10 декабря — Международного дня прав человека.

Об истории, целях, задачах и планируемых в рамках данной акции мероприятиях в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Представитель Ассоциации женщин Абхазии Алена Кувичко;

Психолог Анжела Ладария.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.