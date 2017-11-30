20:33 30 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Анонс пресс-конференция

Пресс-конференция о деятельности "Ассоциации НКО Абхазии"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
9 0 0

1 декабря в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о деятельности "Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии".

16 ноября состоялось первое рабочее совещание уже зарегистрированной "Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии". В данную Ассоциацию входят 13 некоммерческих организаций. Председателем Ассоциации решением общего собрания был единогласно избран президент "Международного фонда Апсны" Сенер Гогуа.

Подробнее о целях создания Ассоциации, ее задачах, ближайших планах и перспективах в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Президент "Международного фонда "Апсны" Сенер Гогуа;

Исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия;

Председатель общественной организации "Деловые женщины Абхазии" Юлия Гумба;

Содиректор благотворительного фонда "Абхазский общественный фонд развития" Аида Ладария.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
    Я только учусь!

    Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    "Статусное" море

    В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.

  • Коньяк
    Ну, за справедливость!

    В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.

  • Пульт дистанционного управления от телевизора
    Вне эфира

    Вещание телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" прекратится в Казахстане из-за увеличения стоимости ретрансляции.

  • Что сказали журналистам Жээнбеков и Назарбаев — видео
    Пограничный вопрос

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился в Минске со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым и обсудил вопрос госграницы.

  • Вице-премьер Михаил Русый
    Деревня будущего

    Белорусский вице-премьер Михаил Русый рассказал, как будут выглядеть "деревни будущего", создавать которые начнут в следующем году.

  • Газовая плита
    Заплатят все

    За отмену монополии на газ заплатят все латвийцы: уже весной потребители ощутят последствия открытия газового рынка - тарифы вырастут на 60-70%.

  • Антакальнисское кладбище в Вильнюсе, архивное фото
    Наказание памяти

    Литовские власти оштрафовали организацию "Забытые солдаты", и произошедшее – не худший вариант: памятник красноармейцам планировали снести.

  • Алкоголизм
    Спирт для Марадоны

    Контрабанда спирта из Молдовы привела к Марадоне - предприимчивому жителю Украины, которого прозвали в честь великого футболиста.

  • Горнолыжный курорт Сафед-Дара в Таджикистане
    Портал в Таджикистан

    В Таджикистане заработал национальный туристический портал – он доступен на трех языках: таджикском, русском и английском.

  • Вертолеты Ми-35
    Мне бы в небо

    Узбекистан приобрел у России 12 вертолетов Ми-35 для военно-воздушных сил страны - поставки начнутся в следующем году.

  • Дача взятки бизнесмену
    Закачалось кресло

    Владельцы крупнейшего мясокомбината Балтии вынуждены подтвердить подозрения против руководителей предприятия, под ударом - министр экономики Эстонии.

  • Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
    Я только учусь!

    Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    "Статусное" море

    В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.

  • Коньяк
    Ну, за справедливость!

    В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком
Абхазия в Шотландии, Шотландия в Абхазии
Рауль Хаджимба оценил работу по приему цитрусов у населения компанией Абхазпродэкспорт
Подмога крестьянам: Хаджимба назвал преимущества госзаготовки агропродукции
Университеты России
Проект Лучшие вузы России: выбери свой

Соцсети

Sputnikabkhazia