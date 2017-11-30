Пресс-конференция о деятельности "Ассоциации НКО Абхазии"

1 декабря в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о деятельности "Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии".

16 ноября состоялось первое рабочее совещание уже зарегистрированной "Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии". В данную Ассоциацию входят 13 некоммерческих организаций. Председателем Ассоциации решением общего собрания был единогласно избран президент "Международного фонда Апсны" Сенер Гогуа.

Подробнее о целях создания Ассоциации, ее задачах, ближайших планах и перспективах в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Президент "Международного фонда "Апсны" Сенер Гогуа;

Исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия;

Председатель общественной организации "Деловые женщины Абхазии" Юлия Гумба;

Содиректор благотворительного фонда "Абхазский общественный фонд развития" Аида Ладария.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.