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Анонс пресс-конференция

Пресс-конференция о программе визита Михаила Казиника в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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13 декабря в 16:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о программе визита Михаила Казиника в Абхазию.

С 13 по 17 декабря  Абхазию посетит известный музыковед, культуролог, скрипач, автор множества телевизионных передач Михаил Семенович Казиник.

В рамках визита планируется проведение в Абхазской государственной филармонии лекции-концерта, бесплатного концерта для подопечных фонда «Киараз» »  из малообеспеченных и многодетных семей и учащихся школ интернатов Абхазии, а также лекция в АГУ для студентов и преподавателей. 

В пресс-конференции примут участие:

Казиник Михаил  — советский, российский и шведский скрипач, лектор-музыковед, искусствовед, педагог, культуролог, писатель-публицист, поэт. Автор и ведущий оригинальных музыкальных и искусствоведческих программ, популяризатор классической музыки;

Зубков Вячеслав — концертирующий пианист, лауреат международных музыкальных конкурсов, выпускник Киевской консерватории им. Чайковского. Выступал во многих городах Европы с ведущими симфоническими оркестрами и сольными концертами;

Джения  Эсма — художественный руководитель Абхазгосфилармонии;

Аида Хонелия — Член оргкомитета визита.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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