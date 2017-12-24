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Главный редактор МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Sputnik подарил детям из "Ты супер! Танцы" новогоднее чудо

© Фото: PR НТВ
Пресс-центр
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Темы:
Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (7)
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Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства.

СУХУМ, 24 дек — Пресс-служба Sputnik. Главный редактор агентства Маргарита Симоньян вручила призы во время финала шоу. Для детей будет организована экскурсионная поездка в Санкт-Петербург, в рамках которой они увидят главные достопримечательности Северной столицы России, а также смогут познакомиться с известными деятелями культуры. Агентство окажет помощь в поступлении в российские вузы ребятам, которые захотят обучаться в России, а тем, кому необходимо подтянуть знание русского языка, будет предоставлена возможность пройти специализированные курсы. Также конкурсантам будет выплачиваться ежемесячная стипендия до достижения ими 18 лет.

"Я очень рада, что такое доброе и искреннее шоу существует на российском телевидении. Этот проект дает шанс одаренным детям. А Sputnik дарит ребятам, которые приехали из стран нашей бывшей общей Родины — Советского союза, эти новогодние подарки", — сказала Маргарита Симоньян.

Главный редактор МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Фото: PR НТВ
Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который провели телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарил детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.

  • Финал шоу Ты супер!Танцы
    Финал шоу "Ты супер!Танцы"
    © Фото: PR НТВ
  • Финал шоу Ты супер!Танцы
    Финал шоу "Ты супер!Танцы"
    © Фото: PR НТВ
  • Финал шоу Ты супер!Танцы
    Финал шоу "Ты супер!Танцы"
    © Фото: PR НТВ
  • Финал шоу Ты супер!Танцы
    Финал шоу "Ты супер!Танцы"
    © Фото: PR НТВ
  • Финал шоу Ты супер!Танцы
    Финал шоу "Ты супер!Танцы"
    © Фото: PR НТВ
  • Финал шоу Ты супер!Танцы
    Финал шоу "Ты супер!Танцы"
    © Фото: PR НТВ
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© Фото: PR НТВ
Финал шоу "Ты супер!Танцы"

Sputnik (sputniknews.com) – информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

Темы:
Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (7)



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