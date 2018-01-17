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Пресс-конференция об итогах акции "Подари чудо"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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18 января в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о результатах акции "Подари чудо" благотворительного движения "Киараз".

Более 800 детей из малообеспеченных семей написали письма Деду Морозу с самыми разными просьбами – от обогревателей и зонтов до велосипедов и попугаев. Была собрана беспрецедентная для этой акции сумма, и просьбы каждого ребенка были выполнены. Волонтеры движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставили подарки всем детям, проживающим в самых разных уголках страны.

В пресс-конференции примут участие:

Исполнительный директор благотворительного движения "Киараз" — Камма Гопия;

Волонтер — Николь Лазба;

Представитель компании Aquafon — Астан Барциц.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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