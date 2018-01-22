Пресс-конференция о предстоящем концерте учеников Фаи Мархолия

23 января в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящем концерте учеников музыкальной студии Фаи Мархолия. В программе концерта будут звучать как абхазские песни, так и песни мировых исполнителей. Концерт проводится в преддверии трехлетия студии. Специальными гостями концерта станут Валерия Адлейба (ученица студии) и Милена Тачулия.

В пресс-конференции примут участие:

Директор студии Фая Мархолия;

Победительница конкурса "Ты супер!" — Валерия Адлейба;

Финалистка конкурса "Ты супер! Танцы" — Милена Тачулия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.