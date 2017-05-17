Пресс-конференция об акции "Ночь в музее"

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"Багровые реки": мэрия Сухума показала место сброса отходов винзавода Глава администрации Сухума Адгур Харазия считает, что Госкомпания "Вина и воды Абхазии" должна отремонтировать канализационную насосную станцию, расположенную недалеко от винзавода, для того чтобы отходы производства не попадали в море. 807

Абхазские школьники участвуют в играх соотечественников в Казани Две команды из Абхазии по настольному теннису и женскому волейболу поборолись за победу на Всемирных играх юных соотечественников в Казани. 25