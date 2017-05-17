Пресс-конференция об акции "Ночь в музее"

Глава администрации Сухума Адгур Харазия считает, что Госкомпания "Вина и воды Абхазии" должна отремонтировать канализационную насосную станцию, расположенную недалеко от винзавода, для того чтобы отходы производства не попадали в море.
Две команды из Абхазии по настольному теннису и женскому волейболу поборолись за победу на Всемирных играх юных соотечественников в Казани.
Куда пойти и что увидеть в "Ночь в музее" в Сухуме рассказали в пресс-центре Sputnik министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, замминистра Батал Кобахия и директор Абхазского госмузея Аркадий Джопуа 17 мая.
Президент Южной Осетии поручил разработать к октябрю проект новой современной гостиницы в центре Цхинвала.
Углеводородный сектор вновь толкает экономику Азербайджана к рецессии по причине снижения объемов добычи и переработки.
Представительницы 13 стран примут участие в конкурсе красоты "Мисс СНГ" в Ереване.
Спецслужбы Казахстана начали масштабную спецоперацию по пресечению деятельности ОПГ, причастной к незаконному обороту нефти.
В Чуйской области Кыргызстана принимаются экстренные меры по борьбе с появившейся саранчой. У специалистов всего 20 дней.
В Беларуси рождение двоих и более детей одновременно будет считаться для их родителей трудной жизненной ситуацией.
Экс-президент Латвии Гунтис Улманис возмущен объявлениями на русском языке во время встречи между хоккейными сборными России и Латвии.
Почему заборы, которые возводят прибалтийские государства на границе с Россией, по большей части бесполезны.
Через пять лет Молдова намерена полностью отказаться от использования полиэтиленовой упаковки.
Российский авиаперевозчик "Ямал" начнет полеты в Душанбе и Худжанд из аэропорта Жуковский с 1 июля.
Узбекистан к 2021 году планирует реализовать нефтегазовые проекты общей стоимостью 30,4 миллиарда долларов.
Финляндия не пропустит военных и технику НАТО через свою территорию в случае гипотетического военного конфликта с участием Эстонии.
Президент Южной Осетии поручил разработать к октябрю проект новой современной гостиницы в центре Цхинвала.
Углеводородный сектор вновь толкает экономику Азербайджана к рецессии по причине снижения объемов добычи и переработки.
Представительницы 13 стран примут участие в конкурсе красоты "Мисс СНГ" в Ереване.