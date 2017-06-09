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Журналисты в пресс-центре. Архивное фото.

Пресс-конференция о донорстве крови в Абхазии

© Sputnik. Максим Блинов
Фото из пресс-центра
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9 июня в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о проблеме донорства крови в Абхазии, на которой также будет анонсирована совместная акция Министерства здравоохранения и Sputnik Абхазия "Мы одной крови".

Участники:  

Министр здравоохранения Республики Абхазия Цахнакия Тамаз.

Представитель Банка Крови Шакая Инга.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 



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