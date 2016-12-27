СУХУМ, 27 дек, Пресс-служба Sputnik, - Международное информационное агентство и радио Sputnik в преддверии новогодних и рождественских праздников запустило зимние версии мультимедийных путеводителей по странам ближнего зарубежья. Тематический зимний гид "Путешествуй со Sputnik" предлагает читателям в 14 странах ближнего зарубежья* все самое полезное, интересное и важное о путешествиях для тех, кому не страшны снег и холод. Новый гид от Sputnik предложит самые яркие маршруты по городам и зимним курортам, рождественским ярмаркам и горнолыжным склонам; составит календарь новогодних развлечений и рассчитает их бюджет; подскажет, как и где интересно и с пользой провести свой зимний отпуск и каникулы.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны.* Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.