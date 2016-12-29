СУХУМ, 29 дек, Пресс-служба Sputnik, - Проекты и тематические материалы информационного агентства и радио Sputnik Абхазия отмечены Министерством культуры Республики Абхазия за вклад в популяризацию и поддержку культурного и исторического наследия страны. В рамках пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik, которая подвела итоги 2016 года в сфере культуры, заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахия отметил оперативность работы агентства и высокое качество материалов об объектах историко-культурного значения и событиях национальной истории.

Кобахия подчеркнул, что исторические справки министерства культуры формируются в том числе на основе еженедельных тематических материалов Sputnik Абхазия; также налажен информационный обмен между интернет-ресурсами министерства и агентства. В рамках пресс-конференции замминистра сообщил, что культурное ведомство Абхазии планирует использовать материалы Sputnik Абхазия в ходе процесса паспортизации объектов историко-культурного наследия республики.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Sputnik Абхазия благодарит Министерство культуры за высокую оценку своей работы. Новости культуры и национальной истории одни из центральных в редакционной повестке Sputnik. Мы предлагаем нашим читателям в Абхазии и мире узнать все самое важное и интересное как о культурном прошлом Абхазии, так и ее современном творческом потенциале".

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны.* Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.