Sputnik Абхазия поддержит юных участников шоу НТВ "Ты супер!"

СУХУМ, 15 янв, Пресс-служба Sputnik, - Информационное агентство и радио Sputnik в статусе международного информационного партнера шоу талантов "Ты супер!" поддержит юную участницу проекта в Абхазии Валерию Адлейба, которая была выбрана в ходе предварительных кастингов НТВ. Проект НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. На протяжении всего шоу талантов Sputnik на своих ресурсах даст возможность читателям в стране и за ее пределами следить за успехами и победами конкурсантов в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу. В официальных аккаунтах агентства в социальных сетях все желающие смогут отдать свой голос за понравившегося участника шоу.

Участница шоу от Абхазии в ближайшее время в сопровождении официальных лиц отправляется в Москву. По словам продюсеров проекта, для большинства участников это станет первым в жизни путешествием за пределы своего города. В рамках проекта с участниками будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер; также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе.

Конкурс "Ты супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. Музыкальные таланты на пространстве СНГ и Балтии будут представлены детьми из 9 стран, включая Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. Ведущим проекта станет Вадим Такменев. Премьера детского вокального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 18 февраля.

Подробная информация о проекте доступна на сайте НТВ. Следите за новостями шоу музыкальных талантов на ресурсах Sputnik Абхазия.

НТВ – крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров отечественного телерынка.

НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России – в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии – НТВ производит две международные версии – НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ.

Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты – остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу – не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на декабрь 2016 года.