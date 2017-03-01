Sputnik Абхазия открыл голосование за лучших участников проекта "Ты супер!"

СУХУМ, 1 март, Пресс-служба Sputnik. - Информационное агентство и радио Sputnik запустило онлайн-голосование за участников совместного с телеканалом НТВ проекта "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии, Абхазии и Южной Осетии. Голосование доступно для пользователей на ресурсах Sputnik в десяти странах – Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии, — и открыто до 26 мая. На порталах Sputnik любой желающий может отдать свой голос в поддержку юных талантов, представляющих каждую из стран в Москве. ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе, а также спеть одну из своих любимых композиций.

Участница конкурса "Ты супер!" из Республики Абхазия Валерия Адлейба: "Спасибо огромное тем, кто за меня голосует! Спасибо любимой Абхазии за сильную поддержку. Я с гордостью представлю свою республику и делаю все, что от меня зависит, чтобы не подвести тех, кто возлагает на меня большие надежды".

Следить за успехами и победами юных конкурсантов, их подготовкой к выступлениям и знакомствам с мастерами эстрады можно в профильных рубриках на сайтах Sputnik и в соцсетях. Пользователи социальных сетей также могут поддержать участников шоу пожеланиями успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik передаст талантливым детям по их возвращении на родину.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям – воспитанникам детских домов, школ-интернатов и детям из приемных семей — заявить о себе.

Его участники —вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

НТВ – крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России – в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии – НТВ производит две международные версии – НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты – остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу – не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

*По данным LiveInternet на февраль 2017 года.