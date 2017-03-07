Sputnik и звезды Абхазии желают успеха участнице шоу "Ты супер!"

СУХУМ, 7 марта, пресс-служба Sputnik. - Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия запустило тематическую рубрику в поддержку Валерии Адлейба – 11-летней участницы конкурса "Ты супер!" телеканала НТВ. В рамках рубрики известные музыканты, певцы и артисты передают слова поддержки и удачи талантливой девочке, а также делятся профессиональными советами с целью помочь юной конкурсантке в ее выступлениях. Гостями рубрики Sputnik Абхазия стали певица и автор песен Хибла Мукба, известный певец Авто Конджария, и другие музыканты. В ближайшее время гостями рубрики станут заслуженные артисты Абхазии Анатолий Алтейба и Людмила Гумба.

Хибла Мукба: "Я желаю Валерии успехов в этом проекте. Не имеет значения, каков будет исход. Для нее это уже огромный успех – выйти на такую большую сцену. И я желаю ей всего самого наилучшего!"

Авто Конджария: "Валерии я желаю терпения и удачи. Пусть не волнуется, все у нее получится. Творческих успехов и побед!"

Первое выступление Леры, единственной представительницы Абхазии в конкурсе "Ты супер!", состоялось 4 марта — юная певица блестяще исполнила песню Лары Фабиан "Адажио" (Adagio) и с успехом прошла во второй тур шоу. На сайте портала продолжается онлайн-голосование, по итогам которого ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе. Следить за выступлением Леры, как и участников проекта из других стран, можно в формате прямых трансляций на портале Sputnik Абхазия.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

НТВ – крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России – в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии – НТВ производит две международные версии – НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты – остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу – не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны.* Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на февраль 2017 года.



