"Ты супер!": второе место в онлайн-голосовании отдано Лере

СУХУМ, 10 апр, Пресс-служба Sputnik, — За абхазку, 11-летнюю Валерию Адлейба уже проголосовали более 45 000 пользователей, что вывело ее на второе место в онлайн-голосовании музыкального шоу «Ты супер!». Юная вокалистка и россияне Дарья Кабаненко и Владимир Климовский составляют ТОП-3 лидеров онлайн-голосования, и в общей сложности за ребят отдано более 166 000. Голосование в поддержку Леры продолжается и доступно на портале Sputnik Абхазия. По итогам голосования ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе. Поддержать конкурсантку можно также и в соцсетях. Самые яркие пожелания Sputnik передаст Лере по возвращении на родину.

Лера – единственная, кто представляет Абхазию на музыкальном конкурсе «Ты супер!», совместном проекте телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik. Блестяще исполнив песню «Адажио» (Adagio) популярной певицы Лары Фабиан, юная певица получила самую высокую оценку жюри и прошла в следующий этап конкурса.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

НТВ – крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России – в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии – НТВ производит две международные версии – НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты – остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу – не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на февраль 2017 года.