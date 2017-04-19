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Глава МИД России посетил фотовыставку Sputnik Абхазия в РУСДРАМе

Глава МИД России посетил фотовыставку Sputnik Абхазия

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-релизы
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СУХУМ, 19 апреля, пресс-служба Sputnik,  – Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил фотовыставку Sputnik Абхазия на площадке Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМА) в Сухуме. Сергей Лавров отметил важность продвижения идеи гармоничного сосуществования абхазской и русской культур в рамках одного государства, и оценил высокий профессионализм фотокорреспондентов Sputnik. Осмотр выставки прошел в рамках рабочего визита Главы МИД РФ в Республику Абхазия.

Выставка "Жизнь театра" Sputnik Абхазия на площадке РУСДРАМА приурочена ко Всемирному дню театра и предлагает жителям и гостям Сухума совершить увлекательное фотопутешествие по спектаклям одного из ведущих театров страны. Экспозиция включает в себя 20 работ фотокорреспондентов Sputnik Абхазия, на которых запечатлены фрагменты полюбившихся сухумской публике спектаклей, среди которых "Рождество в доме Купьелло", "Черная курица", "Тартюф" и другие.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия  занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet  на декабрь  2016 года.



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