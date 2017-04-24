Sputnik Абхазия запустил акцию #ОднаНаВсех ко Дню Победы

СУХУМ, 24 апр, Пресс-служба Sputnik, — Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне совместно с телекомпанией НТВ и социальной сетью "Одноклассники"(ОК) дали старт масштабной акции #ОднаНаВсех в странах СНГ и Балтии. В рамках акции каждый интернет-пользователь может разместить в официальных аккаунтах Sputnik в ОК, а также на сайте НТВ и через приложение OK Live свое видео с исполнением песни Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа" и поделиться хэштегом #ОднаНаВсех. Лучшие видео, присланные пользователями, будут опубликованы на порталах Sputnik в СНГ и Балтии, а также попадут в эфир НТВ.

В рамках акции Sputnik запускает видеопроект с участием ветеранов ВОВ, хоровых коллективов, известных музыкантов из стран СНГ и Балтии и редакционных команд Sputnik. Участники проекта также исполнят строки легендарной песни. В День Победы, 9 мая, на сайтах Sputnik в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане стартуют прямые трансляции с площадок праздничных мероприятий. Пользователи социальной сети "Одноклассники" и приложения OK Live могут также рассказать, как отмечают День Победы в их странах, разместив трансляции с хэштегом #ОднаНаВсех. Лучшие стримы телекомпания НТВ покажет в своем эфире.

Проект реализуется совместно с телеканалом НТВ и социальной сетью "Одноклассники" в России и странах евразийского пространства*. Цель проекта — сохранить память о подвиге воинов Великой Отечественной войны и показать живую связь поколений. 9 мая в эфире НТВ появятся первые клипы с хэштегом #ОднаНаВсех. Героями одного из них станут участники популярного международного детского вокального конкурса НТВ и Sputnik "Ты супер!". Талантливые ребята из России, Азербайджана, Армении, Украины, Эстонии и Беларуси вместе исполнят любимую многими поколениями песню.

*Азербайджан, Армения, Абхазия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.