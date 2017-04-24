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Sputnik Абхазия запустил акцию #ОднаНаВсех ко Дню Победы

© Sputnik. Максим Богодвид
Пресс-релизы
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Партнерами акции стали телекомпания НТВ и социальная сеть "Одноклассники".

СУХУМ, 24  апр, Пресс-служба Sputnik, — Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне совместно с телекомпанией НТВ и социальной сетью "Одноклассники"(ОК) дали старт масштабной акции #ОднаНаВсех в странах СНГ и Балтии. В рамках акции каждый интернет-пользователь может разместить в официальных аккаунтах Sputnik в ОК, а также на сайте НТВ и через приложение OK Live свое видео с исполнением песни Булата  Окуджавы "Нам нужна одна Победа" и поделиться хэштегом #ОднаНаВсех. Лучшие видео, присланные пользователями, будут опубликованы на порталах Sputnik в СНГ и Балтии, а также попадут в эфир НТВ.  

В рамках акции Sputnik запускает видеопроект с участием ветеранов ВОВ, хоровых коллективов, известных музыкантов из стран СНГ и Балтии и редакционных команд Sputnik. Участники проекта также исполнят строки легендарной песни. В День Победы, 9  мая, на сайтах Sputnik в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане стартуют прямые трансляции с площадок праздничных мероприятий. Пользователи социальной сети "Одноклассники" и приложения OK Live могут также рассказать, как отмечают День Победы в их странах, разместив трансляции с хэштегом #ОднаНаВсех. Лучшие стримы телекомпания НТВ покажет в своем эфире.

Проект реализуется совместно с телеканалом НТВ и социальной сетью "Одноклассники" в России и  странах евразийского пространства*. Цель проекта — сохранить память о подвиге воинов Великой Отечественной войны и показать живую связь поколений. 9 мая в эфире НТВ появятся первые клипы с хэштегом #ОднаНаВсех. Героями одного из них станут участники популярного международного детского вокального конкурса НТВ и Sputnik "Ты супер!".  Талантливые ребята из России, Азербайджана, Армении, Украины, Эстонии и Беларуси вместе исполнят любимую многими поколениями песню.

*Азербайджан, Армения, Абхазия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия  занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.    

 

Теги:
Абхазия


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