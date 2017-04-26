Sputnik поможет Сухуму сохранить статус Зеленой столицы

СУХУМ, 26 апр, Пресс-служба Sputnik, - В преддверии праздника Первомая информационное агентство и радио Sputnik Абхазия провело акцию по озеленению города Сухум. В подарок жителям и гостям столицы сотрудники редакции Sputnik посадили 7 голубых эвкалиптов в центральном городском парке. Цель акция Sputnik – поддержать город в устранении последствий апрельского урагана, в котором пострадало несколько десятков деревьев, а также напомнить горожанам о необходимости беречь экологию.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Сухум всегда славился своей богатой флорой, и Sputnik рад быть причастным к сохранению его "зеленого" статуса. Сохранение экологии – зона ответственности каждого человека, этим проектом мы хотим напомнить об этом сухумчанам".

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на апрель 2017 года.