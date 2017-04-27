Sputnik вручит георгиевские ленточки в память о Великой Победе

СУХУМ, 27 апр, Пресс-служба Sputnik, - В преддверии празднования Дня Победы информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предложит жителям и гостям Сухума принять участие в ставшей ежегодной акции "Георгиевская ленточка". Акция Sputnik стартует 28 апреля в 13:00 (мск.) в излюбленном месте встречи жителей абхазской столицы – Брехаловке, где также прозвучат мелодии военных лет в исполнении музыкантов струнного квартета. Каждый желающий может получить из рук волонтеров Sputnik георгиевскую ленточку, символизирующую память о подвиге воинов Великой Отечественной войны и живую связь поколений. Акция Sputnik пройдет в Сухуме при поддержке Россотрудничества.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Sputnik рад принять участие в международной акции "Георгиевская ленточка". Для всех нас - это символ воинской славы, нашей памяти и связи поколений. Не случайно волонтерами акции Sputnik являются ученики средних школ Сухума. Для нас крайне важно, чтобы молодое поколение знало и помнило, какой ценой досталась эта Победа".

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах медиагруппы "Россия сегодня" (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной: с 2009 года георгиевские ленточки распространяют в зарубежных представительствах Россотрудничества по всему миру. За более чем 10 лет разные общественные и коммерческие организации становились организаторами акции. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы. С 2016 года акция проводится силами тысяч Волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на 1 апр 2017 года.