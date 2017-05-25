12:49 25 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Экран с логотипом и девизом информационного агентства Sputnik

Большинство жителей Германии и Италии не верят в "российскую угрозу" для Польши и Прибалтики

© Sputnik. Александр Кряжев
Пресс-релизы
Получить короткую ссылку
10 0 0

СУХУМ, 25 мая, Пресс-служба Sputnik, — Заявлениям НАТО о возможности российского вторжения в Польшу и страны Балтии не доверяют итальянцы, немцы и французы, в то время как британцы и американцы придерживаются иной точки зрения, показал опрос Sputnik.Мнения, который был проведен в преддверии саммита альянса в Брюсселе компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

Большинство опрошенных в Италии и Германии (69% и 60% соответственно) и почти половина французов (47%) не верят в то, что у России есть планы по захвату Польши и Прибалтики. Такое мнение разделяют в основном представители старшего поколения с высоким уровнем образования.

Большинство жителей Германии и Италии не верят в российскую угрозу для Польши и Прибалтики
© Sputnik.
Большинство жителей Германии и Италии не верят в "российскую угрозу" для Польши и Прибалтики

В Великобритании и США, напротив, хорошо образованные люди не исключают вторжения России в Восточную Европу. С таким утверждением согласились 43% британцев и 55% американцев, главным образом демократов.

Опрос был проведен старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 21 по 25 апреля 2017 г. во Франции, Германии, Италии и Великобритании и с 21 по 27 апреля в США. В нем приняли участие 4 005 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

В июне 2016 года НАТО под предлогом защиты от потенциальной "российской агрессии" объявила о развертывании четырех батальонов в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В Москве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, в НАТО об этом прекрасно знают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ. 

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. 

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском. 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на перроне алматинского вокзала
    Граница без замка

    Поезда, следующие без остановок, не будут подвергаться пограничным проверкам на казахстанско-российской границе.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Выгодный донос

    В Кыргызстане могут начать поощрять граждан, зафиксировавших нарушение Правил дорожного движения, процентами от суммы штрафа.

  • Министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц
    Битва за еду

    Глава Минсельхоза Беларуси признался, что переговоры с Россией о снятии запретов на поставки белорусской продукции идут сложно.

  • Писсуары
    Некуда «сходить»

    Верховный суд Латвии закрыл работникам Кабмина, с которыми делит один комплекс зданий, доступ в туалеты – слишком много желающих.

  • Молодые люди держатся за руки, архивное фото
    Ответ безбрачию

    Сейм Литвы ударит законопроектом о совместном проживании по желанию молодежи жить вместе, но в брак не вступать.

  • ЕАЭС
    В ЕАЭС хоть завтра

    Более 50% жителей Молдовы на возможном референдуме по выбору внешнеполитического пути развития выбрали бы вступление ЕАЭС.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Назакат Гасимовна Назирова. Соседи по прилавку и покупатели обращаются к ней Баба Надя. Ей уже за 80, из них почти 20 лет работает в торговле. Занимается цветами
Сухумский рынок в лицах
Арбузный Sputnik: что можно сделать ножом и руками из еды
Арбузный Sputnik: что можно сделать ножом и руками из еды
Сколько стоит выпускной
Дорогой выпускник: цена прощания со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia