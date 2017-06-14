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День донора

Sputnik Абхазия поддержал акцию "Мы одной крови" Минздрава

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-релизы
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СУХУМ, 14 июн, Пресс-служба Sputnik, — Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступило информационным партнером совместной акции Министерства здравоохранения Республики Абхазия, Центрального банка крови Республиканской больницы и государственного комитета по молодежной политике "Мы одной крови", которая стартовала во Всемирный день донора крови 14 июня.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Sputnik Абхазия рад выступить в роли связующего звена между организаторами акции и населением страны и принять участие в популяризации донорства в Абхазии. Мы призвали всех жителей страны, чувствующих свою социальную ответственность, принять участие в акции, которая стартовала 14 июня в 11:00 в Центральном банке крови Республиканской больницы".

Министр здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия: "Проблема донорства в наши дни – один из самых актуальных  и жизненно важных в абхазской медицине вопросов, который требует разработки и внедрения государственной программы. Не менее важна здесь и поддержка общества, поднятие престижа донорства – одного из самых благородных и гуманных занятий для человека".

Акция призвана актуализировать проблему донорства крови в Абхазии, а также популяризировать среди населения страны безвозмездную сдачу крови. В этот день любой желающий смог прийти в Центральный банк крови с 11:00 до 18:00 и сдать кровь. Адрес Центрального банка крови Республиканской больницы: г. Сухум, ул. Эшба, 164. 

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия  занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.   

* По данным LiveInternet  на 1 июня 2017 года. 




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