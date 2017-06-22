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Евросоюз дал трещину: кто следующий на выход?

REUTERS/Toby Melville
Пресс-релизы
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Опрос жителей европейских стран о том, сколько стран последуют примеру Великобритании и выйдут из Евросоюза, провела старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованием общественного мнения Ifop.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. После референдума 23 июня 2016 года Великобритания готовится к выходу из Европейского Союза, согласно данным соцопроса Ifop, почти половина французов и более половины итальянцев немцев и британцев считают, что ее примеру последуют и другие страны. 

Опрос жителей европейских стран о том, сколько стран последуют примеру Великобритании и выйдут из Евросоюза
© Sputnik.
Опрос жителей европейских стран о том, сколько стран последуют примеру Великобритании и выйдут из Евросоюза

Среди тех, кто считает, что за британцами из ЕС потянутся другие страны, многие уверены, что таких государств будет несколько. Так думают 55% британцев, половина итальянцев, 42% французов и 39% немцев. 

Вера в незыблемость Евросоюза сейчас в меньшинстве. В нее верят только треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и 18% британцев, которые считают, что ни одна страна не выйдет из ЕС.

Опрос провела старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованием общественного мнения Ifop.

Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Достоверная вероятность исследования – 95%, максимальная ошибка может составлять +/- 3,1%.

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.  

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