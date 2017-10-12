Европейцы считают, что на выборы в других странах влияют США, а не Россия

СУХУМ, 12 октября, Пресс-служба Sputnik, — Значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

Такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании. Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети — 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части опрошенных (21%).

При этом в Великобритании выше доля тех, кто считает, что в выборы в других странах вмешивается Евросоюз: это мнение разделяют 18% британцев, при том что во Франции его придерживаются 8% респондентов, в Германии — 10% и в Польше — 12%.

Любопытно, что во всех странах о влиянии США на выборы чаще говорит молодежь (младше 35 лет) и люди с высшим образованием. Причем в Германии и Польше так ответили более половины молодых людей (55 и 51% соответственно). Среди людей с высшим образованием это мнение разделяют 53% поляков, 47% немцев, 46% французов, и 34% британцев.

© Sputnik. Европейцы ответили, кто, по их мнению, вмешивается в чужие выборы.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop. В нем приняли участие 3 228 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании и Польши. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Справка о проекте Sputnik.Мнения.

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.