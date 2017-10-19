Видео-мост: программа VIII абхазо-российского делового форума

Участники:
Сухум:
Заур Александрович Гулиа – заместитель министра экономики Республики Абхазия;
Геннадий Леонидович Гагулия– президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия;
Вахтанг Ахрович Пипия – президент фонда международного делового сотрудничества;
Симон Заканович Агрба – врио директора государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия;
Владимир Анатольевич Некрасов – торговый представитель России в Абхазии;
Москва:
Анна Николаевна Попова – заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности;
Андрей Николаевич Карпов – председатель правления, президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла;
Владимир Анатольевич Лепехин – генеральный директор института ЕврАзЭС.
Ираклий Тамазович Лакрба– советник министра экономики Республики Абхазия.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.