Видео-мост: программа VIII абхазо-российского делового форума

20 октября в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видео-мост Москва – Сухум, анонсирующий программу VIII абхазо-российского делового форума.

Участники:

Сухум:

Заур Александрович Гулиа – заместитель министра экономики Республики Абхазия;

Геннадий Леонидович Гагулия– президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия;

Вахтанг Ахрович Пипия – президент фонда международного делового сотрудничества;

Симон Заканович Агрба – врио директора государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия;

Владимир Анатольевич Некрасов – торговый представитель России в Абхазии;

Москва:

Анна Николаевна Попова – заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности;

Андрей Николаевич Карпов – председатель правления, президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла;

Владимир Анатольевич Лепехин – генеральный директор института ЕврАзЭС.

Ираклий Тамазович Лакрба– советник министра экономики Республики Абхазия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.