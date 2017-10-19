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Клавдия Тихомирова

Участница фестиваля молодежи 1957 года посетила стенд Sputnik

© Sputnik.
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября в Сочи. Он собрал 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

СОЧИ, 19 окт — Sputnik.  Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи посетила Клавдия Тихомирова – участница фестиваля 1957 года в Москве. Сотрудники агентства вручили ей памятный подарок, а сама свидетельница тех событий продемонстрировала точную копию женского платья-трансформера, которые носили советские участницы в 1957 году и дала важные наставления молодому поколению.

"Молодежь со всех континентов должна сплотиться между собой. Это будет способствовать укреплению мира на всей планете. И чем больше будет проходить подобных мероприятий, тем лучше мы сможем понимать друг друга", — отметила Клавдия Тихомирова.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября в Сочи. Он собрал 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.  Помогает в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтёров.




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