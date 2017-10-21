СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Известный художник и автор символа Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года Михаил Веременко специально для международного информационного агентства и радио Sputnik сделал памятный подарок – эскиз логотипа агентства в тематике фестиваля, проходящего в Сочи. Также он дал короткое интервью для радио Sputnik, в котором ответил на вопросы о символах фестивалей 1985 года и нынешнего, а также высказал свое мнение касательного дизайна бренда информагентства.

© Sputnik. Автор знаменитого символа ВФМС-85 Катюши подарил Sputnik эксклюзивный подарок

"Я очень рад тому, что на фестивале много добрых и хороших людей, с которыми мне приятно общаться. Я желаю Sputnik творческих успехов, так как именно в этом заключено настоящее счастье, а в агентстве работает много творческих людей. Всего вам доброго и хорошего на вашем пути", — сказал Михаил Веременко.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября в Сочи. Он соберет 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогает в организации мероприятия волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.

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